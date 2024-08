Incendi Atene, morta una donna: migliaia gli evacuati

(Adnkronos) –

Una persona è morta a causa dei violenti incendi divampati nella periferia di Atene, in Grecia. Il corpo, che si ritiene appartenga a una donna, è stato trovato all’interno di un negozio nella cittadina di Vrilissia, nel nord della capitale greca, ha riferito alla Bbc una fonte dei vigili del fuoco. Migliaia di persone sono state evacuate dopo che le autorità hanno lanciato l’allarme: case, aziende e scuole sono a rischio e si prevede che gli incendi continueranno a verificarsi anche oggi. Il portavoce dei vigili del fuoco, il colonnello Vassilios Vathrakogiannis, ha affermato che, sebbene non vi sia più un singolo fronte di incendio attivo nella regione nord-orientale dell’Attica, che comprende parti di Atene, sono ancora presenti “molti incendi localizzati attivi”, soprattutto attorno alle città di Maratona e Penteli. In una dichiarazione rilasciata ieri sera, ha aggiunto che le condizioni per nuovi incendi rimarranno pericolose non solo per oggi, ma anche nel corso della settimana. Oltre 700 vigili del fuoco, 199 autopompe e 35 velivoli sono stati impiegati per spegnere le fiamme, divampati domenica pomeriggio a circa 35 km a nord do Atene. Almeno due pompieri sono rimasti feriti. Le autorità hanno dichiarato che sono scoppiati incendi in 40 località diverse e che in alcune aree le fiamme hanno raggiunto un’altezza di 25 metri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)