Incendi Los Angeles, da nomination Oscar a Critics Choice Awards: slittano gli eventi

(Adnkronos) – A causa degli incendi che stanno devastando parte della California, la scadenza per le votazioni per le nomination agli Oscar 2025 è stata prorogata di due giorni. L’estensione del voto arriva insieme a una serie di anteprime ed eventi di Hollywood che sono stati cancellati o rinviati. Le votazioni per i quasi 10.000 membri dell’Academy si sono aperte l’8 gennaio e si sarebbero dovute chiudere il 12 gennaio. Il termine ultimo è ora il 14 gennaio, riferisce “Variety”. L’annuncio delle nomination, inizialmente previsto per il 17 gennaio, è stato spostato al 19 gennaio. La cerimonia degli Oscar 2025 si terrà il 2 marzo e sarà condotta da Conan O’Brien. L’Academy ha inviato un’e-mail ai membri nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio per spiegare i cambiamenti di data, firmata dal presidente Bill Kramer. “Vogliamo offrire le nostre più sentite condoglianze a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi che hanno colpito la California meridionale”, si legge nell’e-mail. “Molti dei nostri soci e colleghi del settore vivono e lavorano nell’area di Los Angeles e vi pensiamo”. Gli Amazon Mgm Studios e gli Universal Studios sono stati i primi a cancellare le previste anteprime di “Unstoppable” e “Wolf Man”. Nel frattempo, Paramount e Max hanno cancellato le anteprime di “Better Man” e “The Pitt”. Anche le nomination ai Sag Awards di mercoledì mattina, in diretta con Joey King e Cooper Koch, sono state spostate per essere svelate in un comunicato stampa. Il pranzo degli Afi Awards del 10 gennaio è stato rinviato, così come il Bafta Tea Party dell’11 gennaio. I Critics Choice Awards, previsti per il 12 gennaio a Santa Monica, sono stati spostati al 26 gennaio. “La 30a cerimonia annuale dei Critics Choice Awards è stata rinviata dal 12 al 26 gennaio a causa dei catastrofici incendi che hanno devastato la California meridionale”, si legge in un comunicato. “L’evento riprogrammato rimarrà al Barker Hangar di Santa Monica e sarà trasmesso in diretta su E! e in tutto il mondo. Sarà disponibile anche su Peacock il giorno successivo”. Joey Berlin, amministratore delegato dei Critics Choice Awards, ha dichiarato: “Questa tragedia ha già avuto un profondo impatto sulla nostra comunità. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti a coloro che stanno combattendo contro i devastanti incendi e a tutti coloro che sono stati colpiti”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)