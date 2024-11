(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni è morto nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, in un incidente in via Appia, a Itri, che ha coinvolto la moto 125 della vittima, un altro motociclo della stessa cilindrata, due macchine e un furgone. Sul posto i carabinieri della Radiomobile di Scauri di Minturno, a Latina. Sono tuttora in corso accertamenti per capire le cause dello scontro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)