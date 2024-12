Incidente a Viareggio: morte madre e bambina, feriti il marito e altri due figli

(Adnkronos) – Incidente oggi intorno alle ore 13 sulla variante Aurelia a Viareggio (Lucca) in direzione Massa, all’altezza della superstrada Versilia Sud, con due auto coinvolte. Un’auto avrebbe travolto un’altra vettura in cui viaggiava una famiglia composta dalla madre, dal padre e tre bambini. La donna è morta sul colpo, mentre il marito sarebbe rimasto ferito in modo non grave. Dei tre bambini, uno non sarebbe in gravi condizioni, mentre gli altri due, sbalzati fuori dall’auto, hanno riportato gravi conseguenze. Una bambina di 11 anni portata all’ospedale Versilia è morta poco. Il padre è ricoverato in osservazione all’ospedale Versilia. Gli altri due bambini sono stati trasferiti all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Nell’altra auto viaggiava solo il conducente: sarebbe illeso ma per precauzione è stato portato per controlli all’ospedale Versilia. Sul posto dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)