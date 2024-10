Incidente dopo partita di calcio a Potenza, morti tre giovani tifosi del Foggia

(Adnkronos) –

Tre giovani tifosi del Foggia, tra cui due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto domenica sera alle porte di Potenza, sulla strada per Melfi, dopo la gara di serie C, girone C, tra il Potenza e il Foggia finita 1-1. Tra loro anche un 13enne, secondo le notizie finora apprese. Secondo la prima ricostruzione della dinamica, ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, le tre vittime erano a bordo di un’auto che è stata coinvolta in un incidente insieme a un’altra autovettura, con una famiglia del capoluogo lucano a bordo, e un pullman. Uno dei tre tifosi è morto sul colpo, gli altri due sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale ma non ce l’hanno fatta. Cordoglio è stato espresso dalle due società calcistiche subito dopo l’accaduto. Per la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo è ”una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi – ha scritto in un messaggio sui social – La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)