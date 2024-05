Incidente in scooter per Gaetano Di Vaio, il regista e produttore è in gravi condizioni

(Adnkronos) – Incidente stradale in provincia di Napoli, grave Gaetano Di Vaio. Il regista e produttore, 56 anni, che nel 2014 ha preso parte anche alla serie tv Gomorra, da questa notte è ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata e in pericolo di vita, all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Questa notte i carabinieri della stazione di Qualiano sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito in seguito ad un incidente stradale. Per motivi ancora da accertare, Di Vaio – è la prima ricostruzione – avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo a terra. Indagini in corso per chiarire la dinamica. Un passato da ragazzo di strada, la vita di Di Vaio è una storia di riscatto. Finito da giovanissimo in carcere, ha studiato ed ha deciso di diventare operatore sociale. Attore, regista, sceneggiatore, scrittore, produttore cinematografico, nella sua seconda vita Gaetano Di Vaio ha raccontato il disagio sociale delle periferie di Napoli e le storie di riscatto come la sua. Tra le tante produzioni a cui ha partecipato, c'è anche quella della seconda serie di Gomorra. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)