28.1 C
Firenze
venerdì 19 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incidente nel Barese, muore bimba 4 anni: grave la mamma

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Una bimba di 4 anni è morta in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale tra Capurso e Noicattaro, in provincia di Bari. Due le auto coinvolte. La mamma, 38 anni, è stata ricoverata al Policlinico del capoluogo pugliese. E’ intubata e in coma. Ha riportato ferite al bacino e al torace. Sono in via di completamento gli accertamenti, poi sarà trasferita dalla sala rossa del pronto soccorso del Policlinico in rianimazione. Un uomo, che viaggiava su un’altra vettura, è rimasto ferito a causa di un trauma al bacino ed è ricoverato all’ospedale Di Venere del capoluogo. La bimba di 4 anni era seduta sul sedile posteriore dell’auto. Mamma e figlia sono di Triggiano.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
28.1 ° C
28.9 °
27.5 °
51 %
0.5kmh
11 %
Ven
36 °
Sab
37 °
Dom
39 °
Lun
38 °
Mar
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1400)ultimora (1002)Video Adnkronos (435)salute (90)Tecnologia (81)sport (80)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati