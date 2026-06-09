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Incidente tra Tir e furgone, 3 operai morti sulla superstrada Avezzano-Sora

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(Adnkronos) – Tre operai sono morto nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 17 di oggi, martedì 9 giugno, sulla superstrada Avezzano-Sora, all’altezza di Sora nord. Per cause ancora in fase di ricostruzione, un Tir si sarebbe scontrato con un furgone a bordo del quale viaggiavano tre operai: nell’impatto, l’uomo alla guida del mezzo e uno dei passeggeri sarebbero morti sul colpo. Il terzo passeggero, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Sora, ma è deceduto poco dopo il ricovero. Le condizioni dell’autista del Tir, invece, non desterebbero particolare preoccupazione. 

Per consentire i soccorsi, la strada è stata chiusa e il traffico deviato sulla parte esterna della superstrada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sora, la polizia municipale e personale dell’Anas. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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