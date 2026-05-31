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Incidenti a Fiumicino e Santa Severa, morti due motociclisti

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(Adnkronos) – Due morti e un ferito grave in poche ora sul litorale di Roma, in due diversi incidenti avvenuti fra Fiumicino e Santa Severa. Le vittime in entrambi i casi sono motociclisti. Un 52enne, residente della zona di Santa Marinella, è morto ieri pomeriggio schiantandosi contro il guard rail su via Aurelia, all’altezza di Santa Severa. Sul caso indagano i carabinieri. Poche ore dopo, nel comune di Fiumicino, località Tragliatella, c’è stato uno scontro fra uno scooter e un’auto con alla guida un 71enne. A bordo dello scooter c’era un uomo di 53 anni, che è morto sul colpo, mentre la moglie di 51 anni si trova in condizioni gravissime all’ospedale Gemelli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’automobilista è stato sottoposto ai test di rito. 

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