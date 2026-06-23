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Incidenti mortali in Puglia, tre vittime in 24 ore a Bari e Brindisi

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Tre morti sulle strade della Puglia. A perdere la vita a Bari un giovanissimo centauro e un pedone investito da un’auto. A Brindisi è morto invece un uomo, investito mentre si trovava sul monopattino. 

 

Un giovane di 19 anni è morto nella notte, intorno all’1.30, in un incidente stradale avvenuto in viale Europa, quasi in corrispondenza con via Bruno Buozzi. Era a bordo di una motocicletta che si è scontrata con un’automobile. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha eseguito il sequestro dei mezzi. Accertamenti sono in corso sempre da parte della Polizia Locale, coordinata dall’autorità giudiziaria per stabilire, tra le altre cose, la dinamica dell’incidente.  

Ieri pomeriggio, verso le 19, un’altra vittima si è registrata nel quartiere di Palese, su via Nazionale, in prossimità di via Maione. Un pedone di 69 anni è stato investito da un veicolo in transito. E’ stato subito soccorso dai sanitari ma è morto in ospedale. Il veicolo è stato sequestrato. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi.  

 

Un uomo di 54 anni è stato investito da un’automobile ed è morto questa notte a Brindisi mentre percorreva, quasi certamente a bordo di un monopattino, via Maestri del Lavoro, una strada vicina allo stabilimento Leonardo Elicotteri. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Fasano. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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