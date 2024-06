Incidenti, strage sulle strade in Sardegna: 3 morti in poche ore

(Adnkronos) – Tre indicenti mortali nel giro di poche ore in Sardegna. A Cagliari e Fluminimaggiore hanno perso la vita due motociclisti mentre a Villasor la vittima è una automobilista. Alle porte del capoluogo stamattina presto c'è stato uno scontro tra una moto e un furgone. Dopo l'impatto lungo la Statale 195 la moto ha preso fuoco e il centauro 32enne è morto tra le fiamme. Verso le 7 una donna di 40 anni ha perso il controllo della sua auto all'uscita di Villasor (Sud Sardegna), il mezzo si è ribaltato e per lei non c'è stato nulla da fare. Ieri sera un 29enne ha perso la vita lungo la Provinciale 83, tra Fluminimaggiore e Buggerru. Era in sella alla sua nuova moto, ma ha perso il controllo, si è schiantato contro il guardrail ed è morto sul colpo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)