India, bevono liquore con metanolo: i morti salgono a 54

(Adnkronos) – E' salito a 54 morti il bilancio delle persone morte in India dopo aver bevuto liquore con metanolo nello stato meridionale del Tamil Nadu. Lo riferisce un funzionario locale aggiungendo che altre 100 persone restano ricoverate in ospedale. Da mercoledì sono invece quasi 200 le persone che sono state curate per vomito, mal di stomaco e diarrea dopo aver bevuto liquore addizionato con metanolo nel distretto di Kallakurichi, a circa 250 chilometri da Chennai. La polizia, che sta indagando, finora ha arrestato due persone accusate della vendita di liquori contraffati e sequestrato oltre duecento litri di alcolici. Dalle analisi condotte in laboratori su campioni di liquore è emerso che il liquido conteneva metanolo. Se ingerito anche in piccole quantità, il metanolo può causare cecità, danni al fegato e morte. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)