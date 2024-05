Industria Felix, Marchiello: “Cambio culturale per produzione eco-sostenibile”

(Adnkronos) – “Prosegue l’impegno della Regione Campania nel sostegno al sistema economico e produttivo campano. In questi anni di grandi mutamenti del contesto economico e geopolitico, le imprese sono chiamate ad affrontare sfide importanti, adeguando le proprie strategie aziendali per restare competitive. È richiesto un sostanziale cambiamento culturale, finalizzato a gestire, nell’ottica della flessibilità e dell’innovazione, l’evoluzione tecnologica e la transizione verso una produzione sempre più eco-sostenibile. Gli incentivi per il sostegno dei programmi di investimento strategico e l’accompagnamento delle imprese nazionali ed estere, anche in sinergia con la rete nazionale, nel percorso di localizzazione, rappresentano un’azione concreta per sostenere il processo di trasformazione e per promuovere la Campania come luogo attrattivo per fare business”. Lo ha detto l’Assessore alle Attività produttive della Regione Campania Antonio Marchiello a margine del 57.esimo evento Industria Felix organizzato a Napoli dal Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)