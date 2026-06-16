33.4 C
Firenze
martedì 16 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Infantino elogia l’Iran ai Mondiali, il ct e il capitano Taremi replicano: “Trattati malissimo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’esordio dell’Iran ai Mondiali è stato accompagnato dalle polemiche. Dopo il pareggio per 2-2 contro la Nuova Zelanda, con tanto di caso politico per l’esultanza dell’attaccante Mohammad Mohebi (che ha festeggiato con i suoi facendo il gesto della pistola contro alcuni tifosi, QUI IL RACCONTO), c’è stato un ‘botta e risposta’ negli spogliatoi tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e il ct della nazionale iraniana Amir Ghalenoei. Cos’è successo? In seguito alle tensioni degli ultimi mesi, il numero uno del calcio mondiale si è complimentato con gli iraniani per il loro atteggiamento: “Grazie davvero per essere qui. Avete dimostrato al mondo di essere una squadra da Mondiali e avete ancora due partite da giocare. In queste due sfide, renderete orgogliosi tutti in tutto il mondo”.  

Subito dopo il discorso di Infantino, ha preso parola il ct dell’Iran Ghalenoei: “Capisco quanto sia difficile per voi essere qui. Siamo la squadra più penalizzata e maltrattata di tutti i Mondiali. Ad essere sincero non ne conosco il motivo, penso che sia ingiusto”.  

 

La difficile situazione della nazionale iraniana è stata commentata anche dal capitano Mehdi Taremi, ex attaccante dell’Inter: “Questa è una brutta situazione, non fa bene al calcio. Siamo stanchi, abbiamo avuto diversi problemi negli ultimi mesi. Vogliamo solo la pace, la Fifa avrebbe dovuto sostenerci di più. Abbiamo speranze per le prossime due partite”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
33.4 ° C
33.9 °
30.4 °
34 %
0.9kmh
21 %
Mar
32 °
Mer
31 °
Gio
37 °
Ven
39 °
Sab
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1317)ultimora (927)Video Adnkronos (334)ImmediaPress (168)sport (88)salute (81)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati