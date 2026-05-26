Infezioni sessualmente trasmissibili, Synlab lancia campagna prevenzione ﻿

(Adnkronos) – Ogni giorno oltre 1 milione di persone nel mondo contrae un’infezione sessualmente trasmissibile (Ist) curabile, come clamidia, gonorrea, sifilide o tricomoniasi. Secondo i dati del sistema di sorveglianza dell’Istituto superiore di sanità, negli anni successivi alla pandemia si è registrato un trend in costante aumento delle infezioni sessualmente trasmissibili, incluse alcune patologie considerate fino a pochi anni fa meno diffuse, come il gonococco. In particolare, alcune infezioni come la clamidia raggiungono una prevalenza fino al 9-11% nella popolazione under 25, rispetto a una media del 3-4% nella popolazione generale. Nonostante l’elevata incidenza, però, il tema della salute sessuale resta ancora oggi circondato da stigma e disinformazione.

Per contrastare questa tendenza e promuovere una cultura della prevenzione, Synlab lancia una campagna nazionale dal titolo ‘Il gesto più apprezzato’, rivolta in particolare a uomini e donne tra i 18 e i 44 anni, che punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici, offrendo strumenti concreti per informarsi e prevenire. Dal 12 al 27 giugno, nelle giornate di venerdì e sabato indicate sul sito di Synlab, nei centri prelievo dedicati di Milano, Brescia, Roma, Firenze e Bologna – informa una nota – sarà possibile accedere gratuitamente ai check-up per le infezioni sessualmente trasmissibili, previa prenotazione online (fino a esaurimento posti).

“Le infezioni sessualmente trasmissibili si conoscono, ma spesso non se ne parla abbastanza. E questo porta molte persone a sottovalutare il rischio o a effettuare controlli solo in presenza di sintomi – spiega Francesco De Seta, medico ginecologo di Synlab – Alcune infezioni, però, possono restare silenti per molto tempo e, se non diagnosticate, provocare complicanze importanti come infertilità, dolore pelvico cronico e problematiche dell’apparato riproduttivo”.

Tra gli obiettivi della campagna c’è quello di sfatare alcune convinzioni ancora molto diffuse, come l’idea che avere un partner stabile elimini automaticamente il rischio di infezione. “Riceviamo spesso pazienti sorprese da una positività all’Hpv pur avendo una relazione stabile da anni. Ma per alcuni virus, come il Papillomavirus umano – chiarisce De Seta – non conosciamo ancora con precisione i tempi di latenza: il virus può restare inattivo a lungo prima di manifestarsi. Per questo avere sempre lo stesso partner non significa automaticamente azzerare il rischio, ed è importante continuare a sottoporsi agli screening anche in assenza di sintomi”.

Il Papillomavirus umano (Hpv), inoltre, è riconosciuto come una delle principali cause di tumori dell’orofaringe, che comprendono la base della lingua e le tonsille. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) – riporta la nota – circa il 60-70% dei tumori dell’orofaringe è attribuibile all’infezione da Hpv, con una prevalenza più elevata nella popolazione maschile.

In quest’ottica di prevenzione integrata – si legge – Synlab propone un percorso diagnostico ampliato: durante la campagna ‘Il gesto più apprezzato’, in caso si desideri completare ulteriormente la propria offerta di prevenzione sessuale, sarà possibile acquistare in sede il secondo check-up a tariffa agevolata. A questa possibilità si affianca inoltre il lancio di un nuovo check-up Ist batteriche e virali, che unisce in un unico pacchetto il Check-up Ist 1 e il Check-up Ist 2 a un prezzo ridotto rispetto all’acquisto separato dei due percorsi diagnostici, con l’obiettivo di rendere lo screening più accessibile e incentivare la prevenzione e il controllo periodico anche in assenza di sintomi. Synlab raccomanda che i risultati del test vengano sempre condivisi, anche se negativi, con il proprio medico curante o con gli specialisti messi a disposizione nei propri poliambulatori.

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