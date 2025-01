Infortunio per Kyrgios, Australian Open a rischio: “Farò di tutto per esserci”

(Adnkronos) –

Australian Open 2025 in dubbio per Nick Kyrgios. Il tennista australiano ha comunicato nella notte, sui suoi canali social, l’ipotesi di dover rinunciare al primo Slam stagionale per un problema muscolare agli addominali. Gli Australian Open iniziano domenica 12 gennaio. Kyrgios, negli ultimi giorni al centro delle discussioni per gli attacchi a Sinner sul caso doping, ha scritto su Instagram di “aver riportato uno strappo addominale di primo grado”. Con l’obiettivo però di “volersi riposare e fare di tutto per essere in campo agli Australian Open”. Potrebbe dunque slittare il ritorno in campo di Kyrgios in uno Slam. Dopo il tentativo poco fortunato a Brisbane la settimana scorsa, con eliminazione nel singolare e nel doppio con Djokovic, l’australiano potrebbe dunque fermarsi di nuovo. Prima del rientro in Australia, la sua ultima partita risaliva al torneo di Stoccarda del 2023. Quasi due anni di stop, dunque. Agli Australian Open, il suo ultimo match risale invece al 2022 (sconfitta ai quarti contro Karen Khachanov). Kyrgios, al momento senza punti nel ranking Atp, è nel tabellone degli Australian Open grazie al ranking protetto (da numero 21 della classifica mondiale). Solo ieri, la federazione australiana aveva annunciato la sua convocazione per il prossimo impegno in

Coppa Davis

contro la Svezia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)