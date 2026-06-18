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Infrastrutture, Cozzoli: (Ads): “Droni e Ia per infrastrutture più sicure e intelligenti”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La sperimentazione realizzata oggi sul Monte Bianco rappresenta un esempio concreto di come l’innovazione possa contribuire ad accrescere la sicurezza delle infrastrutture”. Lo ha dichiarato Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, al termine della dimostrazione operativa svoltasi presso la stazione Pavillon di Skyway, a 2.173 metri di altitudine. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Sitmb, ha consentito di testare sul campo l’impiego di droni e sistemi di intelligenza artificiale per il monitoraggio delle aree di protezione del Traforo del Monte Bianco, con rilievi ad alta precisione di pareti rocciose, reti paramassi e opere di difesa. 

“L’integrazione tra nuove tecnologie, intelligenza artificiale e competenze specialistiche consente di sviluppare strumenti sempre più efficaci a supporto della prevenzione, della manutenzione e della gestione delle opere – ha poi proseguito Cozzoli.  

“Un approccio che punta a trasformare il modello di gestione delle infrastrutture italiane, rendendolo più moderno, scalabile, affidabile e capace di rispondere alle sfide del futuro”. La sperimentazione si inserisce nel percorso di innovazione avviato da Autostrade dello Stato attraverso la piattaforma Strive, sviluppata in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale, con l’obiettivo di estendere progressivamente l’utilizzo di queste tecnologie anche a ponti, viadotti, gallerie e altre infrastrutture strategiche del Paese”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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