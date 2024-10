Intelligence Germania: “Rischiato disastro aereo per presunto sabotaggio russo”

(Adnkronos) – Un atto di sabotaggio riconducibile probabilmente alla Russia ha rischiato di provocare un disastro aereo in Germania. Ad annunciarlo sono stati oggi i servizi di intelligence tedeschi, riferendosi ad un episodio risalente a luglio, quando un bagaglio ha preso fuoco all’interno del centro logistico della Dhl a Lipsia incendiando un container. Thomas Haldenwang, presidente dell’Ufficio federale per la protezione della costituzione, l’agenzia di intelligence per l’interno, ha reso noto durante un’apposita sessione parlamentare che solo una fortunata coincidenza ha evitato che il bagaglio prendesse fuoco durante un volo. Il pacco, arrivato in Germania dai Baltici, è rimasto infatti chiuso all’interno del centro probabilmente perché il volo sul quale sarebbe stato imbarcato è partito con un ritardo non previsto, rende noto la Dpa. Le emittenti Ard e Srw avevano annunciato il mese scorso che due persone sono state arrestate in Lituana e Polonia in relazione all’episodio. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)