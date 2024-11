Inter-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il successo in Champions League contro l’Arsenal, l’Inter si riaffaccia sul campionato con il big match di questa sera contro il Napoli del grande ex Antonio Conte. Alle 20.45, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo contro gli azzurri a San Siro, in una sfida che dirà tanto sulle ambizioni scudetto da una parte e dall’altra. Dopo 11 giornate di campionato, la distanza tra le due squadre è minima: il Napoli, sconfitto dall’Atalanta nell’ultimo turno, comanda la classifica con 25 punti. L’Inter insegue al secondo posto, a quota 24. La partita di campionato tra Inter e Napoli è in programma oggi, domenica 10 novembre, alle 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte. La sfida di stasera tra i nerazzurri e la squadra di Conte sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn: collegamento a partire dalle 20.30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)