Iran, Trump minaccia di nuovo Teheran. E convoca i consiglieri della sicurezza

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Nuovo avvertimento del presidente Usa Donald Trump all’Iran. “Il tempo stringe”, ha scritto su Truth a fronte dello stallo nei negoziati volti a porre fine al conflitto. “Farebbero meglio a decidere velocemente o di loro non rimarrà nulla. Il tempo è essenziale”, ha aggiunto.

Questa dichiarazione è giunta in concomitanza con un colloquio con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Contemporaneamente i media iraniani hanno riferito che gli Stati Uniti non hanno presentato concessioni concrete in risposta alle più recenti proposte di Teheran per la risoluzione del conflitto. La mancanza di flessibilità da parte di Washington, secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale Mehr, comporterebbe uno “stallo nei negoziati”.

Nel frattempo Trump ha incontrato i vertici del suo team di sicurezza nazionale nel golf club in Virginia secondo quanto riferisce la Cnn, secondo cui alla riunione c’erano il vicepresidente JD Vance, il segretario Stato Marco Rubio, il capo della Cia John Ratcliffe e l’inviato del presidente, Steve Witkoff. Stando alla fonte citata dalla rete americana, l’incontro è avvenuto sabato, al rientro del tycoon dalla visita in Cina e dai colloqui con Xi Jinping, il giorno prima del nuovo messaggio-minaccia.

La Cnn conferma che è attesa una nuova riunione tra Trump e il team di sicurezza nazionale, mentre – riporta ancora la rete americana, citando altre fonti – il Pentagono ha preparato una serie di piani per eventuali attacchi a obiettivi militari, compresi impianti del settore dell’energia e infrastrutture in Iran, qualora Trump dovesse decidere per nuove operazioni.

Il messaggio di Trump riecheggia una precedente minaccia in cui aveva paventato la morte di una “civiltà intera” qualora l’Iran non avesse accettato un accordo per la cessazione delle ostilità, poco prima dell’annuncio del cessate il fuoco all’inizio di aprile.

I media israeliani hanno fatto trapelare dal canto loro che Trump e Netanyahu sono pronti a riprendere la guerra contro l’Iran. Ma, secondo l’emittente israeliana Channel 12, il tycoon continua a ritenere possibile un’intesa con l’Iran e si aspetta nei prossimi giorni una nuova proposta da Teheran. Il presidente americano non ha fissato una scadenza precisa per i negoziati, ma ha ribadito che, in caso di mancato accordo, gli Stati Uniti potrebbero ricorrere a “azioni militari dure”. “Se non verranno da noi con una offerta migliore, li colpiremo più duramente rispetto a quanto fatto finora”, ha dichiarato.

Netanyahu continua a mantenere una linea dura sul nucleare iraniano. Negli ultimi giorni ha ribadito che l’obiettivo resta la rimozione completa del materiale arricchito e lo smantellamento delle capacità di arricchimento di Teheran.

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