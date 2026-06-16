Iran-Usa, “consiglieri Trump sorpresi da annuncio accordo ancora in fase di discussione”: il retroscena. Alt di Teheran sul Libano

(Adnkronos) – Donald Trump potrebbe decidere di rendere pubblico l’accordo preliminare fra Washington e Teheran per porre fine alla guerra con l’Iran prima di venerdì. Lo ha detto il vicepresidente statunitense JD Vance, dopo che il presidente americano aveva dichiarato che l’accordo era già stato firmato. Vance, secondo le ultime news di oggi 16 giugno, ha descritto il memorandum d’intesa tra Usa e Iran come un documento “di circa una pagina e mezza” e “molto generico”. Alti funzionari statunitensi hanno iniziato a fornire alcuni dettagli sull’accordo, anticipando che lo Stretto di Hormuz riaprirà venerdì, lo stesso giorno in cui l’accordo verrà formalmente firmato a Ginevra.

La notizia giunge mentre Trump partecipa al vertice del G7 in Francia, che oggi ospita una sessione speciale sull’Iran alla quale partecipano i leader di Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti.

Diversi consiglieri del presidente Trump sono rimasti sorpresi dall’annuncio, dato sabato sera, del raggiungimento dell’intesa con l’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti americane. Secondo il quotidiano, i consiglieri ritenevano che i termini dell’accordo fossero ancora in fase di discussione e non fossero stati definiti quando Trump ha annunciato su Truth che era stato raggiunto un “grande accordo” che avrebbe portato una “bellissima pace” nella regione.

Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che qualsiasi occupazione israeliana del territorio o attacco al Libano costituisce una violazione dell’accordo con gli Stati Uniti. Parlando durante un briefing con diplomatici stranieri trasmesso dalla televisione di stato, ha aggiunto che porre fine alla guerra in Libano è la “questione più importante” dell’accordo di pace.

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