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Isola dei Famosi, lo ‘spoiler’ di Selvaggia Lucarelli: retroscena sulla nuova edizione

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(Adnkronos) –
Selvaggia Lucarelli ha dato ufficialmente il via alla sua esperienza come conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La giornalista ha condiviso sul suo profilo social alcune immagini del set, non entrando troppo nei dettagli perché “non posso spoilerare”, ha scritto Lucarelli a corredo di due scatti in cui mostra la spiaggia e l’acqua cristallina delle Filippine.  

Tra gli impegni lavorativi legati alle riprese della nuova edizione, la conduttrice ha avuto modo di visitare, insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli, e di potersi ‘innamorarsi’ dei paesaggi dell’arcipelago: “Ho visitato forse 50 paesi nel mondo e le Filippine non saranno mai in nomination. Che paese favoloso”, ha scritto Lucarelli, esaltando le bellezze del Paese, a corredo di diversi scatti che la ritraggono tra le palme e gli scorci delle Filippine.  

Unica, forse, nota dolente è la temperatura, piuttosto elevata: “Fa più o meno il caldo che c’è nel forno ventilato a fine cottura della lasagna”, ha scherzato la giornalista. E poi, ha mostrato un ‘retroscena’ delle prime riprese: la conduttrice ha condiviso un selfie con addosso il giubotto di salvataggio, “niente male”, ha scritto.  

  

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