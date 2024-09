Israele, attacco a confine con Giordania: tre morti

(Adnkronos) – Tre israeliani sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in un attacco al valico di Allenby, al confine con la Giordania. Lo hanno reso noto fonti del servizio di soccorso, secondo cui le vittime sono tre uomini sulla cinquantina. Secondo le prime informazioni, il terrorista, un camionista proveniente dalla Giordania, ha aperto il fuoco contro i lavoratori del valico. Le forze di sicurezza israeliane hanno riferito di averlo “eliminato”. Secondo le Idf, il terrorista ha aperto il fuoco a distanza ravvicinata contro il personale del valico dopo essere sceso dal camion. Ispezioni sono in corso per verificare che a bordo del mezzo non ci siano esplosivi. Hezbollah ha lanciato nelle ultime ore oltre 50 razzi contro Israele in risposta all’uccisione ieri, in un bombardamento nel sud del Libano, di quelli che ha definito tre soccorritori. Lo hanno reso noto le Forze di difesa israeliane (Idf), secondo cui una ventina di razzi, la maggior parte dei quali intercettati, sono stati lanciati nella notte contro la zona di Kiryat Shimona, provocando danni materiali. Altri 30 sono stati lanciati all’alba, finendo in zone disabitate. Il segretario di Stato americano Antony Blinken sarà domani e martedì a Londra per aprire, insieme al collega britannico David Lammy, il Dialogo strategico Usa-Gb e “riaffermare la nostra relazione speciale”. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato americano, precisando che nel corso della visita Blinken incontrerà “alti funzionari del governo per discutere una serie di questioni cruciali, tra cui il Medio Oriente, i nostri sforzi collettivi per sostenere l’Ucraina, l’Indo-Pacifico e la partnership Aukus”. La visita del segretario di Stato precede quella del premier britannico Keir Starmer a Washington, atteso venerdì alla Casa Bianca da Joe Biden. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)