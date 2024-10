Israele, attacco terroristico alla stazione di Beersheba: 1 morto e 8 feriti

(Adnkronos) – Attacco terroristico oggi in Israele, alla stazione centrale degli autobus di Beersheba: il bilancio al momento è di un morto, vittima dell’attentatore, e 8 feriti che sono stati ricoverati in ospedale. Il terrorista è stato ucciso. La polizia sta indagando per stabilire se l’attacco sia stato compiuto sia con accoltellamento che con colpi d’arma da fuoco da parte dell’attentatore. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)