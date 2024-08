Israele, Idf sventa due attacchi con autobomba in Cisgiordania ma Hamas ne promette altri

(Adnkronos) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito di aver sventato due attentati con autobomba in Cisgiordania, annunciando l’uccisione di due sospetti terroristi palestinesi nella zona di Gush Etzion. Hamas, per contro, ha lodato l’esplosione delle due autobomba che avrebbero potuto causare molte vittime affermando in una nota che ”la resistenza continuerà fino a quando andrà avanti l’aggressione dell’occupante”. Nel primo incidente, un’auto è esplosa in una stazione di servizio vicino all’incrocio di Gush Etzion. Le truppe inviate sulla scena hanno ucciso a colpi di arma da fuoco un terrorista che era arrivato a bordo del veicolo e che aveva tentato di attaccarli, ha detto l’esercito. Nel secondo attacco, un palestinese ha speronato un’auto all’ingresso del vicino insediamento di Karmei Tzur e le truppe dell’Idf hanno aperto il fuoco contro l’aggressore. Uno dei membri della sicurezza locale ha investito l’aggressore uccidendolo. Poco dopo l’auto del palestinese è esplosa per l’ordigno collocato al suo interno. Una raffica di 40 razzi sono stati lanciati nella notte dal sud del Libano verso la Galilea occidentale, nel nord di Israele. Lo hanno riferito le Idf spiegando che alcuni razzi sono stati intercettati e altri hanno colpito la zona, ma non si sono verificati feriti. In risposta, i militari israeliani hanno bombardato i siti di lancio con l’artiglieria. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)