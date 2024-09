Israele-Libano, rischio escalation preoccupa Usa e Russia: “Conseguenze catastrofiche”

(Adnkronos) –

Crescono i timori per l’avvio di una operazione militare di terra delle forze israeliane nel sud del Libano nel prossimo futuro. Ad essere preoccupati sono non solo gi Usa, ma anche la Russia, che parla di “conseguenza catastrofiche”. Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, nei giorni scorsi ne ha parlato il segretario della difesa Lloyd Austin e l’attacco contro Hezbollah con cercapersone e walkie talkie esplosivi dà sostanza a tali timori. Austin e il dipartimento di stato hanno insistito nel sollecitare Israele a dare più tempo alla diplomazia, ma gli Stati Uniti temono che la situazione possa andare fuori controllo. Da Mosca a parlare è la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova. “Date le dimensioni e le potenziali conseguenze degli eventi in corso, siamo profondamente preoccupati dai pericolosi sviluppi in Libano”, ha affermato, denunciando le esplosioni dei dispositivi in dotazione agli esponenti di Hezbollah come “cyber attacchi di terrorismo”. “Siamo convinti che l’avvio di una operazione militare su vasta scala in Libano avrebbe le conseguenze più distruttive per la sicurezza dell’intero Medio Oriente. E’ necessario evitare tale scenario catastrofico”, ha aggiunto. Mosca esprime la sua disponibilità per “strette interazioni con partner regionali e internazionali per ridurre le tensioni e stabilizzare la situazione militare e politica”. Intanto, sempre dalla pagine del Wall Street Journal, alti funzionari statunitensi hanno ammesso che è “improbabile” che Israele e Hamas raggiungano un accordo prima della fine del mandato del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Questo dopo che per mesi diversi esponenti dell’Amministrazione hanno indicato che un cessate il fuoco e un accordo per il rilascio degli ostaggi sia a portata di mano. La Casa Bianca ha precedentemente affermato che le parti in conflitto hanno già accettato il “90%” del testo dell’accordo, quindi ci sarebbe la speranza di una svolta. Ma diversi funzionari di alto livello della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e del Pentagono sono piuttosto scettici in merito a un via libera definitivo. “Nessun accordo è imminente” e “non sono sicuro che verrà mai raggiunto”, ha affermato uno dei funzionari statunitensi. Le fonti hanno spiegato che dietro il loro pessimismo ci sono diversi motivi. Il numero dei prigionieri palestinesi che Israele dovrebbe rilasciare in cambio degli ostaggi era uno dei nodi principali, ma si è ancora più complicato dopo la morte di sei rapiti, tra cui un cittadino americano. E l’attacco di due giorni a Hezbollah con cercapersone e walkie-talkie esplosivi, seguito da raid aerei israeliani, ha reso molto più probabile la possibilità di una guerra totale, complicando la strada per una soluzione diplomatica con Hamas. Un altro problema è che, secondo i funzionari dell’Amministrazione Biden, Hamas prima avanza delle richieste e poi si rifiuta di dire “sì” dopo che gli Stati Uniti e Israele le accettano. L’intransigenza ha frustrato i negoziatori, che ritengono sempre di più che la fazione palestinese non sia seriamente intenzionata a concludere un accordo. I critici hanno anche accusato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, di sabotare il processo, in parte nel tentativo di placare l’estrema destra della sua coalizione di governo. Di conseguenza, l’umore all’interno dell’Amministrazione e in Medio Oriente è cupo come non lo è mai stato negli ultimi mesi. “Non c’è alcuna possibilità che accada ora – ha aggiunto un funzionario di un Paese arabo poco dopo l’operazione contro Hezbollah – Tutti sono in modalità attesa fino a dopo le elezioni. L’esito determinerà cosa può accadere nella prossima Amministrazione”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)