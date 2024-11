Israele, tregua in Libano vicina. G7 cerca sintesi su richiesta arresto Netanyahu

(Adnkronos) – La notizia di un’intesa che mai come stavolta sembra vicina su un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah piomba sul G7 Esteri a Fiuggi, dove i sette Grandi continuano a lavorare per trovare una sintesi sulla spinosa questione del mandato d’arresto spiccato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Siamo forse vicini a un cessate il fuoco in Libano, speriamo che sia vero e che non ci sia qualche marcia indietro dell’ultimo minuto”, ha confermato il ‘padrone di casa’, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aprendo ieri la sessione della ministeriale con i rappresentanti del Quintetto arabo (Arabia Saudita, Qatar, Emirati, Giordania e Egitto). Le notizie su una possibile svolta nel Paese dei cedri si sono rincorse per tutto il giorno. Secondo fonti ben informate citate dal quotidiano Asharq Al-Awsat, oggi il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, “annunceranno la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele per un periodo di 60 giorni”. I media israeliani sostengono che il gabinetto di sicurezza si riunirà per approvare il testo dell’accordo. Channel 12 riferisce che l’intesa sia stata finalizzata nelle scorse ore e che dovrebbe succedere “qualcosa di drastico” per far naufragare l’accordo. Lo stesso portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha confermato che l’accordo è “vicino”, ma “non ci siamo ancora”. Insomma tutti i segnali puntano in un’unica direzione. L’accordo prevede che l’esercito di Beirut entri nel sud del Libano per un periodo di 60 giorni, mentre l’Idf si ritira. Il coordinamento con la parte libanese avverrà attraverso l’ufficio del capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, il generale Michael E. Kurilla. L’organo di coordinamento includerà la Francia, il cui coinvolgimento è stato voluto da Washington e Beirut. Secondo la fonte, Israele si sarebbe convinto ad accettare il coordinamento di Parigi solo dopo che la Francia ha indicato di non voler procedere all’applicazione della sentenza della Corte penale internazionale sull’arresto di Netanyahu. L’Idf potrà agire non solo nel caso di attacchi a Israele, ma anche contro i tentativi di Hezbollah di accrescere la propria potenza militare. È una “guerra tra le guerre” in Libano, ha spiegato la fonte, facendo riferimento agli sforzi fatti da Israele per impedire che le armi iraniane raggiungessero i proxy attraverso attacchi aerei e operazioni di intelligence, principalmente in Siria. “Prima di concludere bisogna avere tutti gli accordi definitivi. Siamo fiduciosi, siamo qua, vediamo che accade”, ha detto cautamente il titolare della Farnesina, secondo cui in ogni caso da Fiuggi “parte un messaggio forte a favore del cessate il fuoco”. L’Italia, ha ribadito, è “pronta a fare la sua parte proprio per il grande impegno che abbiamo profuso in Libano in questi anni” e a giocare un ruolo “non secondario” nel futuro del Paese. Le ultime resistenze al tavolo delle trattative arrivano dall’Iran, ha osservato il vice premier, che in mattinata ha anche incassato la solidarietà del suo omologo libanese Abdallah Bou Habib per gli attacchi contro i militari italiani di Unifil. La Repubblica islamica è “un po’ contraria” all’intesa “o quanto meno vuole allungare i tempi”, ha spiegato Tajani, che già guarda al giorno dopo in Libano, immaginando una presenza di primo piano dell’Italia. “Per quanto riguarda il Libano ho dato la piena disponibilità dell’Italia ad essere protagonista, se ci sarà l’accordo ovviamente con i libanesi, per sorvegliare l’applicazione dell’accordo insieme agli Stati Uniti ed altri Paesi”, ha scandito il ministro che auspica anche “un’Unifil più forte”, con “diverse regole di ingaggio”.

A Fiuggi, come annunciato nei giorni scorsi, è stata affrontata anche la questione del mandato di arresto spiccato dalla Cpi per crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti di Netanyahu, dell'ex ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, e del leader di Hamas, Mohammed Deif. I sette ministri delle economie più avanzate del mondo non hanno ancora maturato una posizione univoca e si continua a limare il testo della dichiarazione finale, ma i rispettivi direttori politici lavorano per una sintesi ed evitare che si proceda in ordine sparso su un tema su cui l'attenzione di Tel Aviv è massima. "Nessuno è al di sopra della legge", ha indicato a Fiuggi la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, mentre il suo omologo britannico, David Lammy, ha assicurato che il Regno Unito seguirà i principi del "giusto processo" se Netanyahu dovesse mettere piede oltremanica. Nella prima sessione della ministeriale G7 "ho detto che bisognava avere una posizione univoca sulla decisione della Cpi. Abbiamo parlato, vediamo se si potrà avere nel comunicato finale una parte dedicata a questo", ha riferito Tajani, mentre da Teheran la Guida Suprema, Ali Khamenei, ha condito della consueta retorica anti-israeliana le sue dichiarazioni. Secondo l'ayatollah, che si è rivolto ai paramilitari Basij, contro i leader israeliani dovrebbero essere emesse condanne a morte, non mandati di arresto. Quella in corso a Fiuggi, che vede nel programma della prima giornata anche l'inaugurazione di una simbolica panchina rossa per dire no ai femminicidi nella giornata internazionale contro la violenze sulle donne, è la seconda ministeriale Esteri sotto presidenza italiana, dopo quella di Capri dell'aprile scorso, e l'ultima riunione prima della consegna del testimone al Canada, presidente di turno del G7 nel 2025. "L'unità in questo momento è la nostra forza", ha detto all'inizio della riunione Tajani, sottolineando come l'Italia, tra l'evento a Fiuggi ed i Med Dialogues in corso a Roma, "è protagonista e al centro del dibattito politico internazionale". Dopo una prima giornata di lavori dedicata quasi esclusivamente alle crisi in Medio Oriente, oggi il focus si sposterà sull'Ucraina (sarà presente il ministro degli Esteri, Andrii Sybiha) e sulla situazione nell'Indo-Pacifico. Sullo sfondo, ma neanche troppo, c'è quanto accade sull'altra sponda dell'Atlantico, con gli occhi di tutti puntati sulle prossime mosse del presidente eletto, Donald Trump, che a gennaio entrerà alla Casa Bianca e ha già promesso che non avrà mezze misure su tutti i principali dossier internazionali.