Israele, violenti raid sul Libano: bombardati i sobborghi di Beirut

(Adnkronos) – Continuano gi attacchi di Israele in Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale libanese, i raid contro la periferia sud di Beirut sono stati i "più violenti" a colpire la zona dall'inizio della guerra, con 17 attacchi aerei lanciati nel giro di poche ore. E oggi tre soldati libanesi, tra i quali un ufficiale, sono rimasti uccisi dopo essere stati colpiti durante un'operazione per il trasferimento di feriti alla periferia della località di Yater, nel distretto di Bint Jbeil, nel sud del Paese dei Cedri. Lo rendono noto le Forze Armate libanesi Le forze israeliane stanno continuando i raid via terra sugli obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale, ha affermato l'Idf in una dichiarazione, spiegando di aver colpito più di 160 obiettivi dei terroristi, tra cui lanciatori e infrastrutture, e di aver ucciso 20 militanti nell'ultimo giorno. Secondo quanto riportato dai media statali libanesi, negli ultimi giorni Israele ha lanciato una serie di attacchi contro la città costiera meridionale di Tiro e la regione circostante, compresa la zona di Yater.