Italia, cosa serve per i quarti di Nations League: le combinazioni e le possibili avversarie

L'Italia è sempre più vicina ai quarti di Nations League. Dopo la netta vittoria di ieri sera contro Israele, battuto per 4-1 grazie al rigore di Retegui, alla doppietta di Di Lorenzo e al gol di Frattesi, gli azzurri sono sempre più vicini al passaggio del turno e alla conseguente iscrizione alla prima fascia ai prossimi sorteggi per le qualificazioni dei Mondiali 2026, in programma il prossimo 13 dicembre a Zurigo. Un appuntamento segnato in rosso dal ct Luciano Spalletti, per cui essere testa di serie potrebbe voler dire un raggruppamento più agevole verso Stati Uniti, Canada e Messico. La classifica del gruppo 2, quello dell'Italia, vede, dopo quattro giornate, gli azzurri in testa a quota 10 punti, seguiti da Francia (9) e Belgio (4). Fanalino di coda Israele con 0 punti conquistati. In virtù della sconfitta dei Diavoli Rossi contro i Blues, a Spalletti basterà conquistare un punto nelle prossime due sfide, proprio contro Belgio e Francia, per essere certo di finire nelle prime due posizioni e accedere così ai quarti di finale. Contro il Belgio l'Italia avrà dunque due risultati su tre, ma anche in caso di sconfitta gli basterà non perdere per festeggiare il passaggio del turno. Gli azzurri potrebbero qualificarsi anche in caso di doppio ko, ma dovrebbero sperare che Belgio o Francia non vincano contro Israele. Qualora l'Italia riuscisse a chiudere al primo posto il girone, ai quarti di Nations League pescherebbe una delle seconde classificate negli altri gruppi. Guardando le classifiche attuali, le possibili avversarie potrebbero quindi essere Croazia (gruppo 1), Olanda (gruppo 3) e Danimarca (gruppo 4). In caso di arrivo al secondo posto, Spalletti potrebbe incrociare una tra Portogallo (gruppo 1), Germania (gruppo 3) e Spagna (gruppo 4).