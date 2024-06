Jennifer Lopez in vacanza in Italia senza Ben Affleck

(Adnkronos) – Jennifer Lopez è in vacanza in Italia questa settimana ma senza il marito, l'attore Ben Affleck. Mentre si ricorrono le voci di una possibile separazione matrimoniale e tra i problemi di carriera negli Stati Uniti con l'annullamento de tour di concerti, la popstar ha scelto di tornare nella Costiera Amalfitana: il sito americano di gossip TMZ pubblica in esclusiva foto e video che mostrano J Lo in un hotel di Positano mercoledì 19 giugno con alcuni amici al seguito mentre in spiaggia si fa strada attraverso una fila di lettini, scendendo una rampa di scale verso l'acqua dove alla fine sono saliti su una barca. Jennifer, raggiante, sfoggia nelle immagini un look da vacanza estiva con un minuscolo top a fascia giallo abbinato a pantaloncini e camicia stampati. "Il sole le ha fatto bene, perché in questi scatti appare felice e rilassata, oltre che abbronzata e in forma", scrive TMZ, aggiungendo: "non c'è traccia di Ben in questa uscita e lo stesso vale per i suoi figli, quindi, a prima vista, sembra che Jennifer si stia godendo un po' di relax con i suoi amici. Il suo carattere allegro sembra contraddire ciò che sta accadendo nella sua vita privata a casa – ovviamente, intendiamo i chiari segni che lei e Ben Affleck stanno per divorziare". Lopez sarebbe arrivata a Napoli con un jet privato, in compagnia della sua assistente personale e amica Shawn Barton, del vocal coach Stevie Mackey, del suo manager Benny Medina e dell'avvocato Marcello Lala. La cantante e attrice soggiorna in un albergo extra lusso di Positano, che però non sarà l'unica tappa della sua vacanza: è attesa a Capri e agli scavi di Pompei. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)