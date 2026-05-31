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Jodar, ancora polemiche: non dà la mano a bambina al Roland Garros

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(Adnkronos) – Ancora polemiche intorno a Rafa Jodar. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista spagnolo ha sfidato il connazionale Carreno Busta negli ottavi di finale del Roland Garros 2026, facendo parlare di sé, ancora una volta, per un episodio che non riguarda il campo. 

Al momento dell’ingresso infatti, Jodar è uscito dal tunnel e non ha preso la mano della bambina che lo aspettava, come succede ormai in ogni torneo nel circuito. Lo spagnolo, nonostante la bambina avesse allungato la mano, l’ha ignorata e ha continuato a camminare dritto, con la bambina a inseguirlo. 

Una scena che segue quanto successo nel terzo turno, con Jodar che è stato accusato di aver spinto una raccattapalle. Lo spagnolo infatti, rientrando negli spogliatoi tra un set e l’altro, si è trovato davanti una bambina e ha allungato il braccio – probabilmente con un gesto rivolto al suo ‘angolo’ – costringendo così la ball girl a farsi da parte. Una versione però smentita dallo stesso Jodar in conferenza stampa: “No, non l’ho toccata, non potrei mai fare una cosa del genere”. 

 

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