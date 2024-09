Jon Bon Jovi salva donna che stava per gettarsi da ponte a Nashville

(Adnkronos) – Jon Bon Jovi ha salvato una donna che stava per gettarsi da un ponte di Nashville, convincendola a non farlo. E’ successo martedì, quando il rocker di origine italiana stava girando un video musicale assieme alla sua band sul ponte pedonale Seigenthaler. Dopo aver notato la donna aggrappata alla ringhiera, si è diretto verso di lei e ha iniziato a parlarle, poi l’ha aiutata a sollevarsi mettendola in salvo e restandole vicino fin quando si è assicurato che fosse fuori pericolo. “Un ringraziamento speciale a Jon Bon Jovi e al suo team per aver aiutato una donna a Nashville”, ha scritto la polizia in un post su Facebook. “Bon Jovi l’ha aiutata a convincerla a scendere dalla sporgenza sopra il fiume Cumberland per mettersi in salvo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)