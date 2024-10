Juve annuncia: “Arriva Arda Guler”. Ma il profilo è hackerato

(Adnkronos) – La Juve compra Arda Gulter, 19enne talento turco del Real Madrid. Il profilo in inglese del club bianconero su X annuncia l’acquisto. C’è un dettaglio: l’account è stato hackerato. “Il nostro account inglese è stato hackerato. Si prega di ignorare le false informazioni pubblicate su @juventusfcen . Stiamo lavorando per risolvere il problema”, scrive la Juve sul suo profilo in italiano, invitando gli utenti a non prendere in considerazione i tweet in inglese. Intanto, il falso annuncio su Arda Guler vola con visualizzazioni a raffica —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)