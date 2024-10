Juventus-Cagliari 1-1, gol di Vlahovic e Marin

(Adnkronos) – Juventus e Cagliari pareggiano 1-1 nel lunch match della settima giornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa con Vlahovic su rigore al 15′, replica all’88’ Marin sempre con un tiro dagli 11 metri. Quello del centrocampista rossoblù è il primo gol subito dai bianconeri in questo campionato. La squadra di Motta resta in dieci uomini nel finale per l’espulsione per doppia ammonizione di Conceicao all’89’ e al 95′ i sardi prendono un palo con Obert. In classifica la Juve è terza con 13 punti come l’Udinese, a 3 lunghezze dal Napoli capolista e a una dall’Inter; mentre il Cagliari sale a quota 6 ed è 15°. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)