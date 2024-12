Juventus-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match all’Allianz Stadium. Nella 18esima giornata di Serie A, la Juventus ospita la Fiorentina per provare a risalire la classifica e avvicinare la vetta. La squadra di Motta, vittoriosa nell’ultimo turno contro il Monza, al momento ha 31 punti in classifica, proprio come i viola, che vogliono rialzarsi dopo il ko interno contro l’Udinese. La sfida tra Juventus e Fiorentina è in programma oggi, domenica 29 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino Juventus-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW, Dazn e l’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)