Juventus-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match allo Stadium. Nella sesta giornata di Champions League, la Juventus ospita il Manchester City. I bianconeri sono reduci dal pareggio senza reti di Birmingham contro l’Aston Vila e a caccia di punti per puntare alle prime otto posizioni, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale. Motta è infatti fermo al 19esimo posto nella classifica generale con soli 8 punti conquistati, proprio come il Manchester City, rimontato da 3-0 a 3-3 nell’ultima sfida di Champions contro il Feyenoord. Il match tra Juventus e Manchester City è in programma oggi, mercoledì 11 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. All. Guardiola Juventus-Manchester City sarà trasmessa in diretta esclusiva da Prime Video. La partita sarà disponibile sia in streaming sul sito della piattaforma che visibile tramite smart tv.