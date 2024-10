Juventus-Stoccarda, probabili formazioni e dove vedere la partita

(Adnkronos) – La Juventus torna in campo in Champions League. Oggi i bianconeri all’Allianz Stadium ospitano lo Stoccarda per la terza giornata, dopo aver conquistato sei punti nelle prime due. Gli uomini di Motta hanno infatti vinto all’esordio contro il Psv Eindhoven e hanno replicato a Lipsia, battendo i padroni di casa 3-2. Ora la Juventus affronterà i tedeschi per rimanere a punteggio pieno. Juventus-Stoccarda è in programma oggi, martedì 22 ottobre, alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino. Ecco le probabili formazioni del match:

Juventus (4-1-4-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli; Conceicao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All. Hoeness Il match tra Juventus e Stoccarda sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)