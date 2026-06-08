Juventus, tutto su Sorloth: c’è il sì, trattativa aperta con l’Atletico

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Alexander Sorloth sarà l’erede di Dusan Vlahovic alla Juventus? Oggi, lunedì 8 giugno, secondo le ultime news di calciomercato, l’attaccante norvegese appare a un passo dai bianconeri, che hanno in tasca il sì del giocatore e stanno trattando con l’Atletico Madrid la cessione che potrebbe portarlo quindi in Serie A.

Sorloth al momento si trova negli Stati Uniti, dove sarà impegnato nei Mondiali 2026 con la sua Norvegia, ma il suo futuro potrebbe decidersi prima dell’inizio della rassegna iridata, in programma a partire dal prossimo 11 giugno. La trattativa prosegue spedita e ha subito un’accelerata dopo l’annuncio dell’addio di Vlahovic, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

L’addio a parametro zero dell’attaccante serbo apre quindi una voragine nell’attacco bianconero, che sarà colmata, con ogni probabilità dal centravanti norvegese. Già trovato l’accordo con il giocatore, più complicata la trattativa con l’Atletico, che chiede circa 30 milioni per cederlo. Una carta da giocare però potrebbe essere Nico Gonzalez. L’inserimento del cartellino dell’argentino, nell’ultima stagione in prestito proprio ai Colchoneros, potrebbe abbassare sensibilmente il prezzo.

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