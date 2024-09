Kathy Bates si ritira dalle scene: “Matlock è il mio ultimo lavoro”

(Adnkronos) – E’ vicina la fine della carriera di Kathy Bates, che si è fatta conoscere per il ruolo della psicopatica Annie Wilkes in “Misery non deve morire” (1990), film di Rob Reiner, tratto dal romanzo di Stephen King, per il quale ha vinto l’Oscar. L’attrice statunitense, 76 anni, ha annunciato al “New York Times” il suo ritiro da Hollywood. Tuttavia, la star si concede un ultimo ruolo. Quest’autunno Kathy Bates interpreterà l’avvocato Matlock nell’omonima serie, reboot del programma cult degli anni ’80-’90 originariamente interpretato dall’attore Andy Griffith. Sebbene l’attrice avesse preso in considerazione l’idea di ritirarsi prima del tempo, delusa da un progetto andato male lo scorso anno, di cui non ha rivelato i dettagli, era desiderosa di interpretare un ultimo ruolo. È stata sedotta dalla sceneggiatura di ‘Matlock’, i cui primi episodi saranno disponibili dal 22 settembre negli Stati Uniti sugli schermi della Cbs. Bates interpreta un’avvocata brillante e scaltra che soffre delle critiche legate alla sua età, che la fanno sentire invisibile. Una sinossi che, a suo dire, riecheggia la sua esperienza nel mondo di Hollywood. “Tutto ciò per cui ho pregato, tutto ciò per cui ho lavorato, tutto ciò per cui ho lottato, sono improvvisamente in grado di usarlo in questo ruolo”, ha detto al “New York Times”. Ma il ruolo è stato “estenuante” per l’attrice. “Quindi questo sarà il mio ultimo ballo”, ha concluso. Kathy Bates si congeda così lasciandosi alle spalle una bella e intensa carriera, con 130 titoli tra piccolo e grande schermo. L’attrice ha recitato anche nel film di James Cameron “Titanic” (1997), dove interpretava Molly Brown, una passeggera della prima classe che diventa la protettrice di Jack Dawson. Kathy Bates è apparsa anche in “Pomodori verdi fritti alla fermata del treno” (1991) di Jon Avnet, accanto a Mary Stuart Masterson e Jessica Tandy. Ha recitato anche in note serie come “Six Feet Under” (2003-2005), “The Office” (2005) e “American Horror Story” (2012), dove è apparsa in cinque delle dodici stagioni. Più recentemente, l’attrice è apparsa accanto a Nicole Kidman e Zac Efron nella commedia romantica di Netflix “A Family Affair”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)