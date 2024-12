Kyrgios: “Voglio sfidare Sinner in Australia. Avrà il pubblico contro, sarà una bolgia”

(Adnkronos) – La crociata di Nick Kyrgios contro Jannik Sinner continua. Il tennista australiano ormai da tempo critica l’azzurro per il caso doping che lo ha riguardato, nonostante l’assoluzione in primo grado e un giudizio ancora in sospeso dopo il ricorso presentato dalla Wada, con il Tas che si esprimerà non prima di febbraio 2025. Kyrgios, di solito molto attivo su X, questa volta ha parlato direttamente della possibilità di affrontare Sinner in campo. L’australiano infatti, dopo un periodo lontano dal tennis giocato, tornerà a gareggiano all’inizio della nuova stagione, e potrebbe quindi affrontare Jannik agli Australian Open: “Il rispetto andrebbe a farsi benedire”, ha detto Kyrgios al Nothing Major Podcast, “Sento di avere molto di più, ho qualcosa in più di lui, siamo onesti. Voglio scendere in campo e voglio davvero giocare contro Sinner”. “È come se lo stessi aspettando. Ci ho pensato e ripensato, ne ho parlato un po’. Se giocassi contro di lui all’Australian Open, farei in modo che ogni singola persona tra il pubblico gli si scagli addosso. Trasformerei tutto in una rivolta assoluta e farei qualsiasi cosa per vincere”, ha concluso Kyrgios. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)