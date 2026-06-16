‘La demografia cambia la società’, torna l’appuntamento con Adnkronos Q&A

(Adnkronos) – L’Italia fa i conti con una trasformazione demografica senza precedenti: sempre meno nascite, una popolazione che invecchia e vive più a lungo, nuove pressioni sul mercato del lavoro, sul sistema pensionistico e sui servizi di welfare. Di fronte a queste sfide, giovedì 18 giugno, a partire dalle ore 9.30, Adnkronos promuove la sesta edizione dell’appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo “La demografia cambia la società”.

L’evento si terrà presso Palazzo dell’Informazione, in Piazza Mastai a Roma. L’incontro sarà aperto dal direttore di Adnkronos Davide Desario e presenterà i risultati di una rilevazione condotta da Adnkronos sulla percezione degli italiani di fronte alle trasformazioni demografiche in corso.

Al dibattito istituzionale parteciperanno Eugenia Maria Roccella, ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali. Sono attesi anche Francesco Zaffini, presidente della commissione Affari sociali del Senato, Massimo Garavaglia, Presidente Commissione Finanze e tesoro del Senato, Chiara Tenerini, Deputata Forza Italia, Susanna Camusso, senatrice Partito Democratico e Gabriele Fava, presidente dell’INPS.

I lavori si articoleranno in tre panel tematici, moderati dai vicedirettori di Adnkronos Fabio Insenga e Giorgio Rutelli, a cui prenderanno parte i principali stakeholder del settore: associazioni di rappresentanza, aziende, università ed esperti. Il primo, ‘Longevità: salute, costi e sfide dell’invecchiamento’. La longevità non è solo vita più lunga: è anche un’opportunità di sviluppo sociale, finanziario e di pianificazione patrimoniale. L’obiettivo è promuovere un invecchiamento attivo, in buone condizioni di salute, con un impatto positivo per la collettività.

Il secondo, ‘Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini’. L’aumento dell’infertilità maschile e l’età della maternità sempre più alta fanno crescere il numero dei prematuri. Cosa è cambiato e come si può intervenire, a livello pediatrico, di organizzazione sanitaria, di produzione e di supporto sociale. Qual è la rete a tutela?

Il terzo, ‘Welfare: ripensare i servizi e sostenere le persone’. Il trend demografico trasforma le esigenze dei cittadini e la domanda di servizi. Dall’assistenza alla previdenza, dal sostegno ai caregiver all’inclusione, il welfare – pubblico e aziendale – è chiamato a rispondere a sfide sempre più complesse e multigenerazionali. Al termine dei lavori è previsto un networking lunch. Demografica è il format annuale di approfondimento di Adnkronos dedicato ai temi dell’evoluzione demografica e delle sue ricadute su lavoro, welfare e società. Ogni edizione è pensata come uno spazio di confronto aperto tra istituzioni, mondo economico e accademico, con dati, analisi e testimonianze per alimentare il dibattito pubblico e offrire spunti concreti per l’azione.

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