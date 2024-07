La moglie di Gasparri contro Pascale: “Non stima mio marito? Per noi medaglia al valore”

(Adnkronos) – Amina Fiorillo, moglie del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, si schiera in difesa del marito dopo le critiche di Francesca Pascale. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’ex compagna di Silvio Berlusconi ha usato parole dure nei confronti di alcuni esponenti del centrodestra, ovvero Matteo Salvini, Ignazio La Russa e, appunto, Gasparri: “Non sono persone che stimo”, ha detto Pascale. A sorpresa arriva via social la replica di Fiorillo, solitamente restia a commentare vicende politiche: “Apprendo che la signora Francesca Pascale non stima mio marito Maurizio Gasparri. La disistima di cotanto personaggio è una medaglia al valore per tutti noi. Buone vacanze a chi ci vuole bene”, scrive sul suo account Twitter la moglie di Gasparri, che conclude così il post: “Nota bene: non intervengo mai in pubblico ma ogni tanto è un piacere esternare”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)