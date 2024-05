Lavoro, Liotti (Leonardo): “Tecnologia asse portante di tutti i processi”

(Adnkronos) – "La tecnologia per Leonardo rappresenta una chiave l'asse portante di tutti i processi ed è stata sempre una leva fondamentale dello sviluppo con Leonardo Lab. Il primo impatto rilevante è stato sul processo di dimensionamento". A dirlo oggi Antonio Liotti, chief people & organization officer Leonardo, in occasione dell’appuntamento con Adnkronos Q&A, 'Le competenze, un punto fermo', in corso oggi al Palazzo dell'Informazione di Roma. "Negli ultimi due anni – spiega – siamo cresciuti assumendo 10mila persone perché questa sfida avviene in un contesto del mercato del lavoro che viene una ricerca di tecnologie Stem da vari settori. Troviamo giovani che vogliono identificarsi nell'azienda e non bastano retribuzioni e possibilità di carriera; nello stesso tempo chiedono il rispetto della loro vita che porta a dire che il lavoro di per sé è un valore da inserire in altri contesti. E l'asticella per l'azienda è sempre più alta". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)