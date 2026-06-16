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Lavoro, Quattrone (Federdistribuzione): “Retail tra generazioni e intelligenza artificiale”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il mondo del retail e del lavoro nel retail è in continua trasformazione. È quindi fondamentale che le generazioni si incontrino: questa è allo stesso tempo un’opportunità e una sfida”. Lo ha detto Francesco Quattrone, direttore affari generali e area lavoro di Federdistribuzione, durante l’evento, a Roma, “Il valore della diversità generazionale e l’innovazione tecnologica. Prospettive per il lavoro nel retail di domani”, in occasione del quale sono state presentate le evidenze dell’”Osservatorio Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata”, realizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

“Il numero dei lavoratori over 50 è in crescita e sarà necessario pensare ad attività dedicate, percorsi di tutoraggio, mentoring e anche reverse mentoring, con i giovani che possono trasferire nuove competenze digitali ai colleghi più maturi ed esperti. La formazione continuerà ad avere un ruolo centrale nel futuro del retail”, ha aggiunto Quattrone. 

Sul tema dell’intelligenza artificiale, il direttore affari generali e area lavoro di Federdistribuzione ha sottolineato: “È un tema delicato che deve essere affrontato con attenzione, soprattutto per gli impatti sul lavoro. Le grandi imprese hanno il vantaggio di poter programmare questo cambiamento, ma l’intelligenza artificiale sta avanzando rapidamente e rappresenterà un ambito di grande attenzione, investimento e responsabilità”. 

Quattrone ha poi evidenziato il quadro occupazionale del settore: “Il lavoro nel retail nelle grandi imprese si caratterizza per una forte stabilità, con oltre l’86% dei lavoratori a tempo indeterminato. Questo si riflette anche in una popolazione aziendale che sta invecchiando, ma che porta con sé esperienza e competenze. Un settore che fino a qualche decennio fa era più giovane oggi deve affrontare la nuova sfida della gestione delle diverse generazioni e delle nuove opportunità che ne derivano”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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