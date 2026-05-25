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Lazio, avviati contatti con Gattuso: l’ex ct è la prima scelta di Lotito per il dopo Sarri

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(Adnkronos) – Dopo la chiusura della stagione con la vittoria della Lazio all’Olimpico con il Pisa, si profila la fine della storia tra Maurizio Sarri e il club di Claudio Lotito. Il tecnico sarebbe pronto ad accettare l’offerta dell’Atalanta, e il presidente si è già mosso per il suo sostituto. Negli ultimi giorni, a quanto apprende l’Adnkronos, c’è stato un contatto con Rino Gattuso, molto apprezzato dal presidente biancoceleste per la sua personalità e con tanta voglia di tornare in panchina dopo la parentesi con la Nazionale italiana. 

La Lazio quindi punta sull’ex ct che ascolterà la prima offerta dei biancocelesti. La Lazio deve prima risolvere il futuro di Maurizio Sarri che ha un contratto sino al 2027 ma è molto probabile che la situzione si sbloccherà con un incontro tra le parti. Restano al momento sullo sfondo altre ipotesi come Palladino, Pisacane e Conceicao.  

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