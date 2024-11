Lazio, vietata la trasferta contro l’Ajax: “Rischio scontri antisemiti”

(Adnkronos) –

Niente trasferta ad Amsterdam per i tifosi della Lazio. Secondo quanto riporta il quotidiano olandese De Telegraaf, la partita del 12 dicembre tra i biancocelesti e l’Ajax si giocherà con ilsettore ospiti chiuso. Il cosiddetto “triangolo di Amsterdam”, formato da sindaco, questore e capo della Procura avrebbe infatti deciso di vietare la trasferta per il rischio di nuovi scontri con matrice antisemita. In particolare il rischio, secondo la polizia olandese, sarebbe quelllo di “espressioni e disordini estremisti di destra, antisemiti e razzisti”. Troppo difficile quindi garantire l’ordine pubblico in città. Dalla Uefa, in ogni caso, fanno sapere che ancora non è stata comunicata una decisione ufficiale da parte delle autorità locali. L’organo di governo del calcio europeo aveva indicato però da tempo Ajax-Lazio come una partita ad alto rischio, una lettura condivisa anche dalla polizia olandese. I tifosi biancocelesti avevano già incontrato difficoltà in occasione della trasferta di Enschede, quando, la notte precedente la sfida di Europa League con il Twente, erano stati costretti a rimanere in hotel dalla polizia, senza possibilità di accedere al centro città. In questo caso l’obiettivo delle autorità di Amsterdam è quello di scongiurare nuovi disordini di matrice antisemita, come quelli avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 novembre, in occasione della partita contro il Maccabi Tel Aviv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)