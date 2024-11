Lecco, cadavere di un uomo ritrovato nell’Adda

(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo di una cinquantina d’anni è stato ritrovato nel fiume a Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, dai vigili del fuoco che stavano cercando un’altra persona, vista cadere dal ponte. Dopo la segnalazione, sono stati attivati i soccorsi, ma durante le ricerche a essere trovato nelle acque dell’Adda è stato un cadavere che “per le condizioni di ritrovamento” – fa sapere in una nota l’azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia – “non è compatibile” con la persona caduta dal ponte, per la quale “sono ancora attive le ricerche”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)