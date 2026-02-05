7.3 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lega, Fini: “Io traditore? Assurdo, paragone tra me e Vannacci non sta in piedi”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – ”Il paragone tra me e Vannacci non sta minimamente in piedi. Io non me ne sono andato dal Pdl che avevo contribuito a fondare, sono stato dichiarato ‘incompatibile’ da Berlusconi, che in diretta tv mi disse che se volevo ‘far politica’, cioè esprimere le mie opinioni non sempre collimanti con le sue, dovevo dimettermi da presidente della Camera. Non ci furono né traditi né traditori, fu l’epilogo di una frattura politica”. Così in un’intervista al Corriere della Sera Gianfranco Fini, già presidente di An, poi nel Pdl e dopo la ‘cacciata’ fondatore di Futuro e libertà.  

Matteo Salvini, al culmine della rottura con Vannacci, ha tagliato corto: “E’ come Fini, un traditore, è la storia che si ripete e il suo partito farà la fine di Fli…”.  

Quanto a Salvini e Vannacci ”nulla di minimamente comparabile alla mia storia. La loro è stata una brevissima e spregiudicata convergenza di interessi, senza alcun retroterra e strategia politica. Salvini candidò Vannacci nella furbesca convinzione che gli fosse tatticamente utile e non potesse essere un problema”. Vannacci, ”con spregiudicato tatticismo, pensò che andare al Parlamento europeo salendo sul comodo taxi targato Lega a costo zero fosse un’occasione imperdibile per la sua carriera politica”. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
7.3 ° C
8.5 °
6.7 °
81 %
2.6kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
14 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1478)ultimora (1319)sport (69)Eurofocus (55)demografica (35)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati