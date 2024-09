Lily Collins: “In ‘Emily in Paris 4’ celebro Audrey Hepburn” – Video

(Adnkronos) –Lily Collins è atterrata a Roma per la premiere della seconda parte della quarta stagione di ‘Emily in Paris’, dal 12 settembre su Netflix. L’attrice in un’intervista all’Adnkronos racconta del suo rapporto con l’Italia e di come questo personaggio sia un manifesto delle donne capaci di amare se stesse. Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato. Mentre vecchie abitudini si scontrano con nuovi problemi, Emily si sente attirata da una potenziale nuova storia d’amore e da Roma. (di Lucrezia Leombruni) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)