Lite Virzì-Ramazzotti, gli ex si querelano a vicenda: informativa in procura con video

(Adnkronos) – Il regista Paolo Virzì e l'ex moglie Micaela Ramazzotti hanno entrambi presentato querela alla stazione dei carabinieri Aventino dopo la lite, culminata anche in uno scontro fisico, scoppiata all'interno di un ristorante di Roma lunedì scorso. Secondo quanto emerso nel ristorante erano presenti il regista con la figlia e l'attrice con il nuovo compagno. I carabinieri che hanno raccolto le denunce hanno inviato un'informativa in procura a cui hanno allegato anche il video delle telecamere presenti nel ristorante. Sarà adesso il magistrato a formulare le possibili ipotesi di reato. La sera della lite i militari sono intervenuti sul posto e hanno identificato le quattro persone coinvolte. La figlia di Virzì è stata anche medicata sul posto dal 118 per alcuni graffi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)